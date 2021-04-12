ترامب : ساهمت فى إخراج لقاحات كورونا .. والمفترض أن تسمى ترامبسين

جدة - نرمين السيد - وقال، حسبما نشرت صحيفة "روسيا اليوم"، إنه يجب تسمية لقاحات كورونا "ترامبسين". وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن ترامب قال فى خطاب ألقاه أمام رعاة "الحزب الجمهورى" مساء السبت الماضى فى مار ألاغو بولاية فلوريدا، إن شخصا أسماه "سيدى" جاء إليه وقال إن اللقاح يجب أن يسمى "ترامبسين"، لافتة إلى أن ترامب أشار إلى مبادرة Warp Speed التى أطلقتها الحكومة الأمريكية فى عهده لتسريع تطوير لقاحات كورونا.

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