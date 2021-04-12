تحديث رابط التسجيل لبرنامج الأمن الصحي 1442 وزارة الصحة السعودية فتح باب التقديم لمختلف التخصصات

التسجيل لبرنامج الأمن الصحي 1442، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التقديم إلكترونياً لبرنامج الأمن الصحي، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن يتم التسجيل خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، ويستمر حتي يوم السبت الموافق 24 أبريل الجاري، وستكون مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة أشهر يحصل بعدها المتدرب على شهادة تصنيف بمسمي مساعد صحي.
استمرار التقديم حتي الرابع والعشرين من أبريل الحالي، يسمح للكثيرين من الراغبين في التقديم ببرنامج الأمن الصحي، الالتحاق والاستفادة من المزايا التي يحققها البرنامج، وأهمها التوظيف في مختلف الأماكن الصحية للحاصلين على شهادة البرنامج، كما تجعل من المتدربين أفراد على قدر المسئولية لمساعدة الآخرين والرد على الاستفسارات الصحية، التي تساعد في توفير السلامة والأمان.
رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي
- الدخول على الموقع الإلكتروني “ha.edu.sa“.
درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات النظرية مثل “الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، اللغات والترجمة، الآداب، التربية، العلوم الاجتماعية، علم الرياضة والنشاط البدني، إدارة الأعمال التطبيقية، السياحة والآثار”.ما هي الوظيفة التي يحصل عليها الحاصل على برنامج الأمن الصحي
يحصل على وظيفة مسئول الأمن الصحي، التي تُتيح له اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للعمل على تقليل مخاطر نقل العدوي أو الأمراض بين الزوار والعاملين بالمنشأة الصحية، التي يعمل بها مسئول الأمن الصحي كما يساعد الزوار في توجيههم والرد على أسئلتهم للوصول لغايتهم.المستندات المطلوبة للتسجيل
- شهادة البكالوريوس أو شهادة المعادلة في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة.
- تسجيل شهادة اللغة إذا وجدت.
- إذا تخلف المتقدم عن إرفاق المستندات المطلوبة يتم استبعاده من البرنامج.
هو برنامج وطني تم تصميمه خصيصاً لتدريب المتقدمين على تخصص مسئول الأمن الصحي، نظراً لما له من دور هام في رفع مستوي وكفاءة الخدمات الصحية، بحيث يكون مؤهل وقادر على إرشاد الزوار والمراجعين المتواجدين بالمنشأة الصحية، كما يوفر البرنامج الدعم المهني والعلمي لمسئول الأمن الصحي، حتي يكون قادر على تطبيق المعايير والضوابط اللازمة لتوفير بيئة أمنة ضد المخاطر، واتجهت الأنظار نحو هذا البرنامج بصورة كبيرة، بعد انتشار فيروس كورونا بصورة واسعة، ومحاولة وزارة الصحة اتخاذ أقصي وسائل الحيطة والحذر لمنع الانتشار السريع للفيروس.
الوسوم
التسجيل لبرنامج الأمن الصحي 1442، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن فتح باب التقديم إلكترونياً لبرنامج الأمن الصحي، بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، على أن يتم التسجيل خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، ويستمر حتي يوم السبت الموافق 24 أبريل الجاري، وستكون مدة الدراسة بالبرنامج ثلاثة أشهر يحصل بعدها المتدرب على شهادة تصنيف بمسمي مساعد صحي.
استمرار التقديم حتي الرابع والعشرين من أبريل الحالي، يسمح للكثيرين من الراغبين في التقديم ببرنامج الأمن الصحي، الالتحاق والاستفادة من المزايا التي يحققها البرنامج، وأهمها التوظيف في مختلف الأماكن الصحية للحاصلين على شهادة البرنامج، كما تجعل من المتدربين أفراد على قدر المسئولية لمساعدة الآخرين والرد على الاستفسارات الصحية، التي تساعد في توفير السلامة والأمان.
رابط التسجيل في برنامج الأمن الصحي
- الدخول على الموقع الإلكتروني “ha.edu.sa“.
درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات النظرية مثل “الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال، اللغات والترجمة، الآداب، التربية، العلوم الاجتماعية، علم الرياضة والنشاط البدني، إدارة الأعمال التطبيقية، السياحة والآثار”.ما هي الوظيفة التي يحصل عليها الحاصل على برنامج الأمن الصحي
يحصل على وظيفة مسئول الأمن الصحي، التي تُتيح له اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، للعمل على تقليل مخاطر نقل العدوي أو الأمراض بين الزوار والعاملين بالمنشأة الصحية، التي يعمل بها مسئول الأمن الصحي كما يساعد الزوار في توجيههم والرد على أسئلتهم للوصول لغايتهم.المستندات المطلوبة للتسجيل
- شهادة البكالوريوس أو شهادة المعادلة في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة.
- تسجيل شهادة اللغة إذا وجدت.
- إذا تخلف المتقدم عن إرفاق المستندات المطلوبة يتم استبعاده من البرنامج.
هو برنامج وطني تم تصميمه خصيصاً لتدريب المتقدمين على تخصص مسئول الأمن الصحي، نظراً لما له من دور هام في رفع مستوي وكفاءة الخدمات الصحية، بحيث يكون مؤهل وقادر على إرشاد الزوار والمراجعين المتواجدين بالمنشأة الصحية، كما يوفر البرنامج الدعم المهني والعلمي لمسئول الأمن الصحي، حتي يكون قادر على تطبيق المعايير والضوابط اللازمة لتوفير بيئة أمنة ضد المخاطر، واتجهت الأنظار نحو هذا البرنامج بصورة كبيرة، بعد انتشار فيروس كورونا بصورة واسعة، ومحاولة وزارة الصحة اتخاذ أقصي وسائل الحيطة والحذر لمنع الانتشار السريع للفيروس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث رابط التسجيل لبرنامج الأمن الصحي 1442 وزارة الصحة السعودية فتح باب التقديم لمختلف التخصصات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.