details رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 admission.gov.sd التقديم للشواغر بالجامعات الحكومية والأهلية

نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، من الموضوعات التي تحتل مكانة كبيرة لدي الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، حيث تم فتح رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية للتسجيل، وأعلنت وزارة التعليم العالي عن مد فترة التسجيل حتي يوم الخميس 25 مارس 2021، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد للاستفادة من هذا النظام، وبالفعل تم غلق التقديم الخاص، لذلك تزايد البحث خلال الساعات الأخيرة للتعرف على رابط إعلان النتيجة، التي تتم من خلال رابط إلكتروني تابع لإدارة القبول وتقويم وتوثيق الشهادات التابع لوزارة التعليم العالي.

عمليات بحث كبيرة تتم حالياً لمعرفة نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، بعد تأخر دام أسبوعين تقريباً بعد موعد غلق التسجيل، نظراً لقيام إدارة القبول بفحص بيانات الاستمارات التي تم تسجيلها إلكترونياً، لتحديد الجامعات والكليات التي يتم قبول الطلاب بها بناءً على نسبة القبول الخاص، وفيما يلي نوضح لكم الرابط الرسمي والمباشر لاستخراج نتائج القبول بالخطوات، وكذالك موعد بداية التقديم للشواغر بالجامعات الحكومية والأهلية.

الدخول على موقع التقديم الإلكتروني “admission.gov.sd“.

كتابة رقم الاستمارة.

الضغط على إرسال.

تظهر النتيجة وقت توافرها.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول الخاص بالجامعات السودانيةموعد إعلان نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية

تبدأ إدارة القبول وتقويم وتوثيق الشهادات، التابعة لوزارة التعليم العالي السودانية، في إعلان نتائج القبول الخاص للجامعات السودانية 2021، اليوم الأحد الموافق 11 أبريل 2021، وذلك من خلال الموقع الرسمي للتقديم الإلكتروني التابع لإدارة القبول.

موعد بداية التقديم للشواغر بالجامعات الحكومية والأهلية

حددت وزارة التعليم العالي السودانية، موعد بداية التقديم للشواغر بالجامعات الحكومية والأهلية السودانية، بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل الجاري، وسيتم التقديم إلكترونياً من خلال موقع التقديم الإلكتروني.

إعلان نتيجة معالجات القبول للجامعات السودانية 2021

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، بفتح باب التسجيل لفرص إضافية لمن لم يتم اختياره بالقبول العام، من الطلاب الحاصلين على أكثر من 90% في شهادة الثانوية العامة، وتم فحص الطلبات المقدمة على الموقع الإلكتروني لإدارة القبول وتقويم وتوثيق الشهادات، وقامت الإدارة بإعلان نتائج القبول في الجامعات السودانية، من خلال رابط “admission.gov.sd”، برقم الاستمارة التي قام الطالب بتسجيلها خلال الفترة المحددة لذلك، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة إعلان نتائج القبول الخاص إلكترونياً.

فتح باب التسجيل للمنح الدراسية بالجامعات السودانية

التقديم للمنح الدراسية بالجامعات السودانية 2021، بدأ التسجيل لها إلكترونياً من يوم الثلاثاء الموافق 23/3/2021، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، وسيت إعلان النتيجة عقب غلق التسجيل الإلكتروني، عبر موقع التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي، وتهتم وزارة التعليم العالي السودانية بتوفير الفرصة الملائمة للطلاب للالتحاق بالجامعات السودانية، في ظل القواعد والشروط التي تحقق التناسب بين نسبة القبول والأماكن المتاحة بكل جامعة وكلية.