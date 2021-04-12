رابط تسجيل برنامج نُخب التدريبي التابع لصندوق التنمية الصناعي السعودي مميزات أثناء وبعد التدريب

تسجيل برنامج نُخب التدريبي، من البرامج الهامة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي السعودي، ضمن خطة المملكة العربية لتدريب الخريجين تمهيداً للحصول على وظائف، فخلال الفترة الأخيرة قامت وزارة الصحة على سبيل المثال بإطلاق التسجيل لبرنامج الأمن الصحي، كأحد البرامج المؤهلة للتوظيف عقب الحصول على الدورة التدريبية، وقد حدد صندوق التنمية الصناعي رابط إلكتروني لتسجيل الخريجين من مختلف التخصصات أصحاب الكفاءات والتميز، للاستفادة منهم في حركة التنمية لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة.رابط التسجيل لبرنامج نُخب التدريبي
- الدخول على الموقع الإلكتروني “sidf.gov.sa“.
- اكتساب المتقدمين للبرنامج خبرات في مجالات متنوعة.
- تطوير المتقدم من الناحية الشخصية والعملية.
- الحصول على مكافأة شهرية.
- الحصول على بدل سكن ومكافأة سنوية.
- الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
- حصول المتدرب على تأمين صحي بالإضافة لوالديه.
- يسمح بالتعارف وعمل علاقات واسعة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
يبدأ خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، حتي يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري، والتسجيل عليه يكون إلكتروني من خلال موقع صندوق التنمية الصناعي، حيث يتم التعاون بين الصندوق وأهم وأكبر الجامعات والمؤسسات التعليمية، لتدريب الكوادر من حديثي التخرج.صندوق التنمية الصناعي
هو جهة حكومية تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أصبحت حالياً وزارة الطاقة السعودية، وكان الصندوق يتبع سابقاً وزارة المالية ثم وزارة التجارة، ويهتم الصندوق بتقديم الدعم والتطوير لمجال الصناعة في المملكة، وذلك من خلال عدد من برامج القروض طويلة الآجل ذات التكاليف المنخفضة، في ظل أحكام الشريعة الإسلامية للمساهمة في تطوير وتحديث المصانع والمنشآت الصناعية في السعودية، كما يقدم الصندوق عدد من البرامج التدريبية التي تساعد على تنمية مهارات الكوادر والكفاءات بمختلف المراحل.
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تسجيل برنامج نُخب التدريبي، من البرامج الهامة التي يقدمها صندوق التنمية الصناعي السعودي، ضمن خطة المملكة العربية لتدريب الخريجين تمهيداً للحصول على وظائف، فخلال الفترة الأخيرة قامت وزارة الصحة على سبيل المثال بإطلاق التسجيل لبرنامج الأمن الصحي، كأحد البرامج المؤهلة للتوظيف عقب الحصول على الدورة التدريبية، وقد حدد صندوق التنمية الصناعي رابط إلكتروني لتسجيل الخريجين من مختلف التخصصات أصحاب الكفاءات والتميز، للاستفادة منهم في حركة التنمية لرؤية 2030 التي تتبناها المملكة.رابط التسجيل لبرنامج نُخب التدريبي
- الدخول على الموقع الإلكتروني “sidf.gov.sa“.
- اكتساب المتقدمين للبرنامج خبرات في مجالات متنوعة.
- تطوير المتقدم من الناحية الشخصية والعملية.
- الحصول على مكافأة شهرية.
- الحصول على بدل سكن ومكافأة سنوية.
- الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
- حصول المتدرب على تأمين صحي بالإضافة لوالديه.
- يسمح بالتعارف وعمل علاقات واسعة سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
يبدأ خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 28 مارس 2021، حتي يوم الخميس الموافق 22 أبريل الجاري، والتسجيل عليه يكون إلكتروني من خلال موقع صندوق التنمية الصناعي، حيث يتم التعاون بين الصندوق وأهم وأكبر الجامعات والمؤسسات التعليمية، لتدريب الكوادر من حديثي التخرج.صندوق التنمية الصناعي
هو جهة حكومية تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التي أصبحت حالياً وزارة الطاقة السعودية، وكان الصندوق يتبع سابقاً وزارة المالية ثم وزارة التجارة، ويهتم الصندوق بتقديم الدعم والتطوير لمجال الصناعة في المملكة، وذلك من خلال عدد من برامج القروض طويلة الآجل ذات التكاليف المنخفضة، في ظل أحكام الشريعة الإسلامية للمساهمة في تطوير وتحديث المصانع والمنشآت الصناعية في السعودية، كما يقدم الصندوق عدد من البرامج التدريبية التي تساعد على تنمية مهارات الكوادر والكفاءات بمختلف المراحل.
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