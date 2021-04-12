لمدة أسبوع .. بنجلاديش تعلن حظر السفر الجوى بسبب كورونا

وقالت هيئة الطيران المدنى فى بنجلاديش، أمس الأحد، إنه سيتم تعليق جميع رحلات الركاب الدولية من وإلى بنغلاديش فى الفترة من 14 وحتى 20 Yبريل".
وقال نائب رئيس الهيئة مفيد رحمان إنه سيتم إلغاء أكثر من 500 رحلة بسبب الحظر، مبينا أن المطارات فى بنغلاديش تعمل الآن بمعدل يتراوح بين 70 و75 رحلة جوية فى اليوم.
وذكرت هيئة الطيران أن رحلات الركاب المحلية ورحلات المروحيات المستأجرة من بين الرحلات التى سيتم تعليقها، بينما قد يتم استثناء بعض عمليات الإجلاء الطبى والإغاثة الإنسانية ورحلات الشحن.
ودفعت الزيادة فى حالات الإصابة بكوفيد-19 فى مارس، حكومة بنغلاديش إلى فرض إغلاق على مستوى البلاد لمدة تسعة أيام حتى يوم الثلاثاء، يليه إغلاق آخر لمدة سبعة أيام اعتبارا من يوم الأربعاء لإبطاء انتشار الفيروس.
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