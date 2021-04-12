إيران لإسرائيل عن الهجوم على نطنز: سننتقم

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الإثنين، إن بلاده تلقى باللوم على إسرائيل بعد الحادث الذى استهدف منشأة نطنز النووية، مؤكدًا أن طهران ستنتقم من مرتكب الحادث، حسبما نقل التلفزيون الرسمى فى إيران.





وكانت طهران أكدت أن منشأة نطنز النووية تعرضت للإرهاب النووى، أمس الأحد، كما اعترف رئيس السابق فى إسرائيل عاموس يليدن. وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ظريف: "إسرائيل تريد الانتقام من الشعب الإيرانى للنجاحات التى حققها فى مسار رفع الحظر الظالم.. لكننا لن نسمح بذلك، وسننتقم منهم على ممارساتهم".

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