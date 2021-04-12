الصومال يتسلم 200 ألف جرعة سينوفارم

جدة - نرمين السيد - من جانبها، أكدت الدكتورة فوزية أببكر نور، وزيرة الصحة ورعاية المجتمع الصومالية، خلال عملية التسليم فى مطار آدم عدى الدولى، عزم الوزارة الشروع فى تنفيذ حملة التحصين ضد فيروس كورونا للمواطنين الصوماليين.
وأشارت وزيرة الصحة الصومالية أنه يستفيد من الدفعة الجديدة 100 ألف شخص فى جرعتى اللقاح الأولى والثانية.
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