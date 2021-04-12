إصابة 4 أشخاص بينهم طفلة فى إطلاق نار بالعاصمة واشنطن

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر موقع "الحرة"، قالت شرطة سياتل فى سلسلة من التغريدات عبر "تويتر"، إن مشتبها به واحد على الأقل، وصل إلى ساحة انتظار للسيارات على أقدامه قبل إطلاق النار، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وطفلة لم تتجاوز عامين نقلت إلى المستشفى فى حالة حرجة.
ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن المشتبه به أو متهمين آخرين، باستثناء أن هناك أكثر من واحد وأنهم لا يزالون طلقاء.
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