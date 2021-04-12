رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق: استهداف نطنز إنجاز غير عادى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "الحرة" الإخبارى الأمريكى، قال يادلين، إن "انقطاع الكهرباء بعد هجوم إلكترونى لن يمثل مشكلة كبرى إذا كان لدى إيران أنظمة احتياط، مثل المولدات، لكنه كذلك لأنه رسالة إلى طهران".

وأشار رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، إلى أنه إذا أصاب الهجوم أنظمة الطاقة الاحتياطية بمنشأة نطنز فإنه سيكون أكثر خطورة، لأن إيران ستحتاج عدة أشهر للتعافى منه، أما إذا أصيبت أجهزة الطرد المركزى الـ6 آلاف القديمة أو الجديدة منها، فهذا "إنجاز غير عادى".

وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.