شرط مثير في عقد مانو مينيز وضعته إدارة النصر لصاحب 10 ألقاب مدرب النصر السعودي الجديد

عشاق نادي النصر العالمي يأملون خيراً في مدرب النصر السعودي الجديد مانو مينيز، الذي تعاقدت معه إدارة النادي خلفاً للمدرب الكرواتي ألين هورفان، الذي رحل عن الفريق عقب الخسارة المفاجئة من نادي ضمك بنتيجة 3-2 في الدوري، والنتائج السيئة التي يحققها الفريق واحتلاله المركز الخامس في الترتيب العام للدوري السعودي للمحترفين، ويصل المدير الفني البرازيلي الجديد إلي العاصمة السعودية الرياض اليوم الإثنين 2021/04/12 قادماً من دولة البحرين ومعه طاقمه المعاون ليبدأ رحلته مع العالمي وسط تفاءل من الجماهير والإدارة.

مانو مينيز يبلغ من العمر 59 عام وهو من مواليد 1962.

درب العديد من الفرق البرازيلية ومنها “كاكياس،جييرميو،كورينثيانز”

درب المنتخب الأوليمبي البرازيلي وحصل معه على الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأوليمبية في لندن 2012.

حصل على 10 ألقاب طوال مسيرته التدريبية في البرازيل.

خرج للتدريب في الصين والنصر السعودي يعتبر ثاني تجربه له خارج البرازيل.

حصل على لقب أفضل مدير فني في البرازيل عامي 2018/2019.

السيرة الذاتية لمدرب النصر السعودي الجديدبند مثير في عقد مانو مينيز مع النصر

تشير تقارير صحفية إلي أن إدارة نادي النصر السعودي وضعت شرطاً في عقد المدرب البرازيلي الجديد للفريق، أن مدة التعاقد تكون لمدة 6 أشهر فقط وفي حالة تخطيه دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أسيا، في المجموعة التي تضم مع النصر كلاً من “الوحدات الأردني، السد القطري، الفائز من العين الإماراتي وفولاد الإيراني”، يجدد العقد تلقائياً لمدة عام واحد فقط وهذه المعلومة متداوله على بعض المواقع، ولكن ليس هناك مصدر رسمي من إدارة النصر أكد أو نفى هذه الأخبار.

بداية مسيرة مدرب النصر السعودي الجديد

أعلنت إدارة النصر أن المدير الفني الذي سيصل اليوم لن يخضع للعزل الصحي لمدة 14 يوم كما يتردد، وأن المدير الفني داخل فقعه طبية طبقاً لتوصيات الفيفا، وأنه لن يشرف على الفريق خلال مباراة النصر والوحدات القادمة في دور المجموعات وستكون أول مباراة له كمدير فني للنصر هي مباراة السد القطري.