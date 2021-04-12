إصابة متحدث منظمة الطاقة الإيرانية فى الهجوم على منشأة نطنز النووية

جدة - نرمين السيد - أكدت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الإثنين، إصابة المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوندى، وذلك إثر سقوطه من ارتفاع 7 أمتار فى مفاعل نطنز النووى الذى استهدف بهجوم كبير، أمس الأحد.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، قالت الوكالة الإيرانية إن "بهروز كمالوندى كان يرتدى خوذة الرأس، الأمر الذى حال دون إصابة بالغة فى الرأس". وأوضحت وسائل الإعلام الإيرانية، أن كمالوندى أصيب بكسور فى رأسه وقدمه، ونقل إلى مستشفى لتلقى العلاج.

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