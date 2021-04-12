إيران: جار اعتقال منفذ هجوم نطنز

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحت لوكالة "نورنيوز" الإيرانية، أكد المصدر الأمنى أن فريق التحقيق فى حادثة منشأة نطنز توصل إلى الطريقة التى تم بها إيجاد الخلل فى قسم توزيع الكهرباء بالمفاعل.
وأضاف: "تم التعرف على هوية الشخص الذى تسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن إحدى قاعات مفاعل نطنز للتخصيب، واتخذنا الإجراءات اللازمة لاعتقاله"، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات اللازمة لإعادة المنشأة المتضررة إلى العمل من جديد.
ووسط تقارير بشأن وقوف الموساد الإسرائيلى وراء الهجوم، كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال اليوم الإثنين، إن بلاده سترد على إسرائيل فى الزمان والمكان المناسبين على هجوم نطنز، مشيرًا إلى أن الحادثة كانت ستؤدى إلى كارثة وجريمة ضد الإنسانية فى حال أدت إلى تلوث إشعاعى.
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