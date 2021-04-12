وزير الرى السودانى: استبعد العمل العسكرى وخلافاتنا مع إثيوبيا لا تتعدى 10%

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جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، ونقلتها "العربية"، قال عباس إن "موقفنا مع إثيوبيا سليم وقانونى فى ملفى سد النهضة والحدود، معتبرًا أن خلافات السودان مع إثيوبيا لا تتعدى 10%، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية.
وشدد وزير الرى السودانى على أنه: "لم نغير موقفنا، لكن تهرب إثيوبيا من الاتفاق القانونى يضعنا فى خطر كبير".
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