وزير الرى السودانى: استبعد العمل العسكرى وخلافاتنا مع إثيوبيا لا تتعدى 10%

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، ونقلتها "العربية"، قال عباس إن "موقفنا مع إثيوبيا سليم وقانونى فى ملفى سد النهضة والحدود، معتبرًا أن خلافات السودان مع إثيوبيا لا تتعدى 10%، لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية.

وشدد وزير الرى السودانى على أنه: "لم نغير موقفنا، لكن تهرب إثيوبيا من الاتفاق القانونى يضعنا فى خطر كبير".