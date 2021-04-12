وزير خارجية اليونان يؤكد على خروج المرتزقة وترسيم الحدود البحرية مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت أنباء عاجلة لقناة "العربية"، منذ قليل، قال وزير خارجية اليونان خلال مؤتمر صحفى مع نائب رئيس الحكومة الليبية، إن الحل فى ليبيا يجب أن يحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها، مشددًا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا فى أقرب وقت.

كما أشار دندياس إلى ضرورة "استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا".