أحمدى نجاد: نرحب بأى غزو أمريكى لطهران وستنتهار إيران بوفاة خامنئى

جدة - نرمين السيد - وكانت إيران توعدت إسرائيل، اليوم الإثنين، بـ"انتقام"، بعدما تعرضت منشأة نطنز النووية فى محافظة أصفهان وسط البلاد، لـ هجوم أدى إلى تعطلها عن العمل.

وقال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، خلال استضافته من قبل لجنة الأمن القومى فى إيران، سوف ننتقم من إسرائيل نفسها، وستصبح منشأة نطنز النووية أقوى من ذى قبل.