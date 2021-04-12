رابط نظام نور بالهوية 1442: استخراج نتائج الطلاب الفصل الثاني من حساب ولي الأمر

ننشر رابط نظام نور بالهوية 1442 لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري 1442هـ فور إطلاق وزارة التعليم الرابط الرسمي لدخول موقع نور بالهوية الوطنية فقط وبدون كلمة سر، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب بعض المدارس بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج الطلاب الفترة الثانية للفصل الدراسي الثاني أو إشعارات درجات أعمال السنة للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، ويمكن لأولياء الأمور من خلال نظام نور لولي الأمر الآن تسجيل رياض الأطفال 1443 أو تسجيل طالب مستجد في أول ابتدائي للعام الدراسي القادم.

رابط نظام نور بالهوية 1442

وفقاً للخطة الزمنية المقررة لإنهاء العام الدراسي الجاري لطلاب المرحلة الابتدائية، فمن المقرر أن يتم استكمال تقويم أداء الطلاب والطالبات في جميع معايير التقويم المُدرجة في برنامج نور التعليمي لكافة المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الثاني حتى اليوم الاثنين الموافق لتاريخ 30 شعبان 1442هـ.

كما سيتم رصد نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي وإصدار إشعارات نتائج الطلاب الذين اجتازوا معايير التقويم اليوم الاثنين بتاريخ 12 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 30 شعبان 1442هـ، أما عن موعد إعداد خطط المعالجة والدعم وتنفيذها، فمن المقرر ان تبدأ اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 1 رمضان 1442هـ.

أما عن الصفوف الدراسية من الثالث وحتى السادس الابتدائي، فمن المقرر أن يتم رصد درجات أعمال السنة الفصل الدراسي الثاني في نظام نور في موعد يكون الحد الأقصى له يوم الاثنين بتاريخ الثلاثون من شهر شعبان الجاري، وذلك بناءً على الأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز القاضي بتقديم الاختبارات النهائية 1442.

نظام نور نتائج الطلاب 1442

سوف يتم استكمال تقويم الطلاب والطالبات في كافة المواد الدراسية التي يتم تقويمها تقويماً مستمراً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من اليوم الاثنين، كما سيتم أيضاً اليوم استكمال تقويم الطالبات والطلاب في أعمال الفصل الثاني لمواد الاختبارات.

وسيتم تنفيذ اختبارات المواد الشفوية والعملية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء بتاريخ 1 رمضان 1442هـ، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس بتاريخ 3 رمضان 1442هـ، وذلك وفق الخطة الزمنية لأعمال الاختبارات ضمن التقويم الدراسي المعدل.

رابط نظام نور 1442

يتم الدخول إلى الحساب الشخصي في نظام نور للتعليم عن بعد في الوقت الحالي عن طريق تعبئة بيانات المستخدم التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ثم النقر على تسجيل الدخول (noor.moe.gov.sa)، حيث يمكنكم استخدام الموقع المتاح حالياً لحين تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق فقط.

وفي حال نسيان اسم المستخدم وكلمة المرر في حساب نظام نور لولي الأمر 1442، فيمكنكم الآن إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة السر مرة أخرى من خلال متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

ويجب العلم أنه عند تسجيل نظام نور للروضة أو رياض الأطفال 1443 أنه سوف يتم تسجيل كافة أطفال المستوى الثاني على قوائم الانتظار، وسوف يكون قبولهم في تاريخ 7 محرم 1443هـ طبقاً للشواغر المتاحة في هذا الوقت، وذلك بعد أن يتم استيفاء قبول الأطفال المسجلين في المستوى الثالث.