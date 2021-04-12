موعد بداية تقويم الاختبارات النهائية ١٤٤٢ الفصل الثاني بنك اختبارات فورمز Forms إلكترونياً

موعد بداية تقويم الاختبارات النهائية ١٤٤٢ الفصل الثاني ومتى تبدأ امتحانات نهاية العام النهائية 1442 الترم الثاني، وبنك الاختبارات فورمز، وتوقيتات تلك الاختبارات من أكثر الأسئلة شيوعا في الأوساط التعليمية السعودية، خاصة مع اقتراب موعد بدء اختبارات نهاية العام والتي من المقرر لها الأول من رمضان للمرحلة الابتدائية، وسنحاول جاهدين من خلال هذا التقرير الإجابة على جميع التساؤلات السابقة، وذلك تسهيلاً وتيسيراً على أبناؤنا الطلاب.

موعد بداية تاريخ وتقويم الاختبارات النهائية 1442 الفصل الثاني إلكترونياً

وتجدر الإشارة إلى أن الاختبارات النهائية بجميع المراحل والصفوف الدراسية كان مُقرر لها أن تُعقد بعد إجازة عيد الفطر المُبارك، ولكن مع مناشدات الطلاب والطالبات وأولياء الأمور بتقديم موعد تلك الاختبارات، فقد صدر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لتلك المناشدات، وتم بالفعل تقديم موعد بدأ الاختبارات الخاصة بالفصل الثاني ١٤٤٢، وذلك لجميع المراحل الدراسية.

بداية الاختبارات النهائية 1442 الفصل الثاني

هذا ويترقب الطلاب والطالبات بكافة مناطق ومدن المملكة بداية تلك الاختبارات للفصل الثاني للعام الدراسي 1442، وكذلك كل ما يصدر من تصريحات وأخبار رسمية تتعلق بهذا الأمر، خاصة بعدم صدر الأمر الملكي المُنظم لتلك الاختبارات، في المراحل التعليمية العامة والجامعية والتدريب المهني.

المرحلة الابتدائية: تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، والموافق 1 رمضان 1442.

تبدأ الاختبارات يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، والموافق 1 رمضان 1442. المرحلة المتوسطة والثانوية: تبدأ الاختبارات يوم الأحد النوافق 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442.

تبدأ الاختبارات يوم الأحد النوافق 18 أبريل 2021، الموافق 6 رمضان 1442. مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية، وكذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: تقرر لها أن تبدأ وتنتهي قبل نهاية شهر رمضان الكريم.

موعد نهاية الاختبارات النهائية الفصل الثاني 1442

تنتهي اختبارات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال: بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، الموافق العاشر من رمضان 1442.

بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، الموافق العاشر من رمضان 1442. تنتهي اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية: بنهاية يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، الموافق يوم 17 رمضان 1442.

بنهاية يوم الخميس الموافق 29 أبريل 2021، الموافق يوم 17 رمضان 1442. تنتهي اختبارات مؤسسات التعليم الجامعي الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني: تنتهي قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

بنك اختبارات فورمز Forms

موعد بداية الاختبارات النهائية عن بعد على منصة مدرستي

بنك اختبارات فورمز Forms

طريقة عمل اختبار إلكتروني بتطبيق

ومن الجدير بالذكر أن بنك اختبارات فورمز Forms أصبح محل بحث متعاظم من قبل جميع طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة، والذي يقدم خدماته لجميع صفوف التعليم قبل الجامعي، وذلك لجميع المقررات والمواد الدراسية، وبذلك نكون قد قدمنا للطلاب والطالبات بالمملكة السعودية المواعيد النهائية للاختبارات بجميع المراحل والصفوف الدراسية، وكذلك تحدثنا عن بنك الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني، والإرشادات الخاصة بالاختبارات عن بعد، وتقويم الاختبارات ١٤٤٢، ومواعد إجراء الاختبارات النهائية في شهر رمضان، وفي النهاية نتمنى لأبناؤنا الطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.