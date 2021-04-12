“آل الشيخ” يعلن أطلاق نسخة جديدة من منصة مدرستي للطفولة المبكرة ومعلم يكتشف ميزة جيدة للمنصة

مع أقتراب نهاية العام الدراسي يتذايد الدخول على رابط منصة مدرستي، للاطلاع على المراجعات النهائية والمتابعة مع المعلم في شرح الدروس لكافة مراحل التعليم، بعد أن أعلن عن ضغط الحصص والمواد للانتهاء من العام الدراسي وموعد الاختبارات لجميع المراحل قبل أجازة عيد الفطر المبارك، والمنصة الإلكترونية نشرة أخصائية عن الزيارات التي استقبلتها المنصة وجاءت إحصائيات مذهله، لتوضع قدر التفاعل على المنصة من قبل منسوبي وزارة التعليم.

أكتشاف ميزة جديدة في منصة مدرستي التعليمية

نشر المعلم / عبد الله السلطان الحاصل على الماجستير في التوجيه والإرشاد التربوي بوزارة التعليم السعودية، على موقعه عبر تويتر فيديو يوضح ميزة جديدة في المنصة التعليمية، وهي عدم أظهار النتائج في الاختبارات للطلاب إلا بعد أنتهاء مدة الاختبارات، وقال المعلم أن هذه الميزة لمن يرغب من المعلمين في جعل الاختبار النهائي عن طريق بنك الأسئلة.

وزير التعليم السعودي يعلن أطلاق نسخة جديدة من المنصة

أعلن الدكتور / حمد آل ألشيخ، أثناء تكريمه عدد من قيادات الوزارة والقائمين على المنصة، أن الوزارة ستطلق نسخة جديدة من المنصة التعليمية مدرستي مع بداية العام الدراسي القادم 1443، خاصة بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال، وقال أنها ستكون مناسبه لأعمار الأطفال وتقدم لهم المعلومة بأسلوب يتناسب مع سنهم، وسوف تكون ذو محتوى شيق وجذاب للأطفال.

منصة مدرستي من أفضل 4 منصات تعليمية عالمية

أعلنت المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم السعودية السيدة أبتسام الشهري، في مداخلة تلفزيونية أنه تم أكثر من 500 مليون أختبار للطلاب عبر المنصة، وقالت ألأن المنصة ضمن أفضل أربع منصات تعليمية على مستوى العالم، في تقديم المحتوى العالمي سواء لطلاب المرحلة الأساسية أو الجامعات، وقالت الشهري أن المنصة تشارك في 30 مركز لقاح على مستوى المملكة العربية السعودية.

عدد الدروس الافتراضية على المنصة بلغ 58 مليون درس.

عدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات بلغ 4 مليار و 400 مليون.

عدد الاستفسارات المرسلة للمعلمين بلغت مليار و 400 ألف أستفسار.

بلغ من قام بالدخول وزيارة رابط المنصة 99 مليون زيارة حتى اليوم وهو رقم مذهل وكبير.

إحصائيات عن تفاعل منسوبي التعليم مع المنصة