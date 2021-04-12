تردد قناة المجد 2021 على النايل سات والعرب سات يبحث عنه الكثير من محبي القناة لأنها تقوم بعرض التلاوات المختلفة للقرآن الكريم عبر الأقمار الصناعية، وهي من القنوات الهامة للأسرة المسلمة العربية وغير العربية، حيث أن الكثير يبحث عن ترددها وهناك تردد جديد لها وذلك وفق تحديثات عامنا الجديد 2021، ويمكنكم معرفة تردد القناة من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة المجد 2021 على النايل سات والعرب سات

يمكن استقبال تردد قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات وذلك بسهولة من خلال ضبط الترددات، وذلك وفق المعلومات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12055.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12054.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 11137.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد آخرتردد أخر على النايل ساتقناة المجد 2021 على القمر الصناعي العرب سات

يمكن استقبال قناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12475.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة المجد للقرآن الكريم

قناة المجد للقرآن الكريم هي إحدى القنوات الدينية التي تنتشر في البيوت المصرية والعربية وتتميز بالتالي:

تلاوة القرآن في القناة بأصوات الشيوخ المتميزين.

قناة المجد تقوم ببث القرآن الكريم بشكل متواصل ودون انقطاع وعلى مدار 24 ساعة.

قناة المجد تقدم التلاوات المختلفة للقرآن الكريم للقراء والمشايخ المعروفين.

القناة تعرض تلاوات لأشهر المشايخ المصريين والعرب وعلى رأسهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ فارس عباد، الشيخ عبد الرحمن السديس، والشيخ محمد خليل الحصري.

أهم برامج قناة المجد

تتنوع قناة المجد في تقديم مجموعة من البرامج المتميزة على شاشتها، وذلك بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم بأصوات المشايخ المعروفين، وتقدم مجموعة من البرامج الاجتماعية والدينية والسياسية والحوارية، ومن أهم البرامج التي يتم بثها على القناة ما يلي:

برنامج ساعة حوار.

برنامج حصاد الاسبوع.

برنامج في دائرة.

برنامج عقبى الدار.

برنامج الجواب الكافي.

برنامج كلمة مضيئة.

برنامج فضاء المشاهدين.

برنامج القطوف الدانية.

برنامج موضوع الغلاف.

برنامج ذكرى.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا وهو تردد قناة المجد 2021 ونود أن يكون نال إعجابكم.