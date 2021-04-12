تردد قناة براعم للاطفال 2021 على جميع الأقمار الصناعية يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات بشكل خاص أنها من القنوات التي تقوم بعرض محتوى متميز للأطفال، حيث أن محتواها هادف يساعد الأسرة على تنشئة أطفالها من خلال أحدث الطرق التربوية المتميزة، وتنمية كافة المهارات لدى الطفل في المراحل العمرية المختلفة سواء المرحلة المبكرة أو ما بعدها.تردد قناة براعم للاطفال 2021 على جميع الأقمار الصناعية
يمكن استقبال قناة براعم للأطفال وذلك على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11564.
- معدل الترميز: 27500 .
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
يمكن أيضًا استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
- التردد: 10930.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
يمكن استقبال قناة براعم للأطفال على القمر الصناعي سهيل سات وذلك كالآتي:
- القمر الصناعي: سهيل سات.
- التردد: 11103.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
هذه القناة المتميزة تقوم بعرض أقوى الأعمال الكرتونية كما أنها تقوم بتقديم برامج مميزة موجهة للأطفال ومن هذه البرامج ما يلي:
- برنامج مختبر نينا.
- برنامج هيا نرسم.
- برنامج جزيرة لولو.
- برنامج حديقة المرح.
- برنامج زيد والعلوم.
- برنامج مغامرات نور.
- برنامج الأرقام الجميلة.
- برنامج حكايات العم مصلح.
قناة براعم تقدم مجموعة من الأغاني المميزة لأنها تقدم أغاني وأناشيد طفولية باللغتين العربية واللغة الانجليزية، ومن هذه الأغاني ما يلي:
- اغنية ريحانه.
- أغنية الحيوانات.
- أغنية وقت النوم.
- أغنية الحروف العربية.
- أغنية التعريف بالمهن.
- أغنية الحروف الانجليزية.
- اغنية تيلا تولا.
القناة تقدم الكثير من الأهداف المحددة والواضحة، ولكن منذ نشأتها وهي تسعى جاهدة في تحقيقها ومن تلك الأهداف ما يلي:
- القناة تسعى لغرس القيم الدينية وغرس المبادئ العربية في نفوس الأطفال الصغيرة، وترغبهم في اتباع تلك القيم والعمل بها من خلال الطرق السهلة التي يحبها الأطفال.
- القناة تقدم الدعم للأسرة العربية وتساعدهم في تنشئة الأطفال، وفقًا لأحدث الأساليب التربوية المتخصصة والصحيحة.
- القناة تنمي كافة المهارات لدى الأطفال من المهارات الذهنية والإبداعية منذ مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تشكيل أفكار الطفل بطريقة بسيطة وسهلة، دون تعريض الأطفال للملل أو الضيق.
- القناة حققت أعلى نسب من المشاهدات والانتشار في مختلف مناطق الوطن العربي.
- وتسعى أيضًا لتحقيق أهدافها حيث أنها قامت بتقديم برامج شيقة ومميزة تجذب الأطفال لمحتواها.
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تردد قناة براعم للاطفال 2021 على جميع الأقمار الصناعية يبحث عنه الكثير من الآباء والأمهات بشكل خاص أنها من القنوات التي تقوم بعرض محتوى متميز للأطفال، حيث أن محتواها هادف يساعد الأسرة على تنشئة أطفالها من خلال أحدث الطرق التربوية المتميزة، وتنمية كافة المهارات لدى الطفل في المراحل العمرية المختلفة سواء المرحلة المبكرة أو ما بعدها.تردد قناة براعم للاطفال 2021 على جميع الأقمار الصناعية
يمكن استقبال قناة براعم للأطفال وذلك على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11564.
- معدل الترميز: 27500 .
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
يمكن أيضًا استقبال القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:
- التردد: 10930.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
يمكن استقبال قناة براعم للأطفال على القمر الصناعي سهيل سات وذلك كالآتي:
- القمر الصناعي: سهيل سات.
- التردد: 11103.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
هذه القناة المتميزة تقوم بعرض أقوى الأعمال الكرتونية كما أنها تقوم بتقديم برامج مميزة موجهة للأطفال ومن هذه البرامج ما يلي:
- برنامج مختبر نينا.
- برنامج هيا نرسم.
- برنامج جزيرة لولو.
- برنامج حديقة المرح.
- برنامج زيد والعلوم.
- برنامج مغامرات نور.
- برنامج الأرقام الجميلة.
- برنامج حكايات العم مصلح.
قناة براعم تقدم مجموعة من الأغاني المميزة لأنها تقدم أغاني وأناشيد طفولية باللغتين العربية واللغة الانجليزية، ومن هذه الأغاني ما يلي:
- اغنية ريحانه.
- أغنية الحيوانات.
- أغنية وقت النوم.
- أغنية الحروف العربية.
- أغنية التعريف بالمهن.
- أغنية الحروف الانجليزية.
- اغنية تيلا تولا.
القناة تقدم الكثير من الأهداف المحددة والواضحة، ولكن منذ نشأتها وهي تسعى جاهدة في تحقيقها ومن تلك الأهداف ما يلي:
- القناة تسعى لغرس القيم الدينية وغرس المبادئ العربية في نفوس الأطفال الصغيرة، وترغبهم في اتباع تلك القيم والعمل بها من خلال الطرق السهلة التي يحبها الأطفال.
- القناة تقدم الدعم للأسرة العربية وتساعدهم في تنشئة الأطفال، وفقًا لأحدث الأساليب التربوية المتخصصة والصحيحة.
- القناة تنمي كافة المهارات لدى الأطفال من المهارات الذهنية والإبداعية منذ مرحلة الطفولة المبكرة من خلال تشكيل أفكار الطفل بطريقة بسيطة وسهلة، دون تعريض الأطفال للملل أو الضيق.
- القناة حققت أعلى نسب من المشاهدات والانتشار في مختلف مناطق الوطن العربي.
- وتسعى أيضًا لتحقيق أهدافها حيث أنها قامت بتقديم برامج شيقة ومميزة تجذب الأطفال لمحتواها.
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