رقم قياسي للإصابات.. الهند الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

سجلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي رقما قياسيا بالإصابات بفيروس كورونا المستجد، وصل إلى حوالي 170 ألف إصابة.

وأعلنت الهند، اليوم الاثنين، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 168,912 إصابة.

ويمثل هذا العدد من الإصابات اليومية بالفيروس "الأعلى في العالم"، كما أن الإصابات في الهند تمثل حاليا "سدس" الحالات اليومية على مستوى العالم، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتأتي هذه الزيادة الهائلة في الإصابات بـفيروس كورونا في الوقت الذي تجمع فيه مئات الآلاف من المتدينين لحضور طقوس الاستحمام في مياه نهر الغانج.

وبهذا الرقم القياسي للإصابات، تتجاوز الهند البرازيل، إذ ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 13.53 مليون حالة، وفقا للبيانات التي جمعتها رويترز، لتحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة التي تتصدر القائمة بنحو 31.2 مليون إصابة.

ويقول خبراء إن موجة ثانية من الإصابات تفاقمت بسبب فتح الأنشطة الاقتصادية بالكامل في الهند بعد الأضرار التي أحدثها الإغلاق العام الماضي وكذلك بسبب التجمعات الدينية والتجمعات السياسية الجماهيرية في الولايات التي تجري فيها انتخابات.

وفي مدينة هاريدوار الشمالية، تجمع ما يقرب من مليون متدين على ضفتي نهر الغانج المقدس لدى الهندوس، الأمر الذي يمثل فرصة لزيادة كبيرة في الإصابات.

ولم يضع كمامات سوى عدد ضئيل من الحاضرين وهم يتسابقون للنزول إلى مياه النهر في يوم يعتبرونه بشير خير في التقويم الهندوسي.

وفرضت السلطات على القادمين إلى المنطقة إجراء فحوص للكشف عن فيروس كورونا، وقال المسؤولون إنهم يواجهون صعوبات في السيطرة على الأعداد الكبيرة الوافدة.

ومن المقرر أيضا إجراء انتخابات في 4 ولايات كبرى هذا الشهر، ومن المنتظر أن يسافر رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى ولاية البنغال الغربية بشرق الهند لإلقاء كلمات في تجمعات جماهيرية يشارك فيها الآلاف.

وبلغ عدد الوفيات في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 904 حالات مسجلا أعلى عدد منذ 18 أكتوبر الأمر الذي رفع العدد الإجمالي إلى 170,179 وفاة.