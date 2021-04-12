نجم بايرن ميونيخ يتوعد سان جرمان بـ"ريمونتادا" التأهل

أعرب نجم بايرن ميونيخ، جوشا كيميش، الاثنين، عن ثقته في قدرة فريقه على تعويض خسارته ذهابا أمام باريس سان جرمان، والتأهل إلى مربع دوري الأبطال الذهبي.

وقال محرك وسط الفريق البافاري "أنا مقتنع بأننا سنتأهل لأننا الفريق الأفضل"، وذلك عندما يحل البايرن ضيفا على فريق العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسقط حامل اللقب 2-3 الأربعاء الماضي في عقر داره أليانز أرينا، مما يعني أن بطل ألمانيا في آخر ثمانية مواسم سيكون مطالباً بالفوز بفارق هدفين على سان جرمان، أو الفوز بفارق هدف مع تسجيله على الأقل أربعة أهداف لبلوغ نصف النهائي.

وأكد كيميش في مقابلة على موقع ناديه الرسمي: "في مباراة الذهاب كنا الطرف الأفضل، حتى إذا لم تعكس النتيجة هذا الأمر، للأسف".

ونقلت "فرانس برس" عن كيميش قوله إن النتيجة "ستعتمد كثيراً على نفسيتنا، لكن أيضاً على فاعليتنا".

وتذكر اللاعب البالغ 26 عاماً القادر على شغل مراكز عدة: "شكّلوا خطورة ثلاث مرات وسجلوا ثلاثة أهداف. فضلا عن ذلك، لا أذكر فرصاً باريسية كثيرة".

وسدد لاعبو بايرن 12 مرة على مرمى سان جرمان ذهاباً وسجلوا هدفين، فيما بلغ عدد تسديدات سان جرمان بين الخشبات 3 كرات فقط.