نائب رئيس الحكومة الليبية: نثمن مواقف اليونان تجاه الشعب الليبى

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جدة - نرمين السيد - كما توجه القطرانى بالشكر إلى وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، خلال المؤتمر الصحفى المشترك لهما، اليوم، إثر إعادة اليونان فتح قنصلية لها فى بنغازى، حسبما أوردت قناة "العربية"، منذ قليل.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية اليونانى نيكوس ديندياس، على أهمية خروج المرتزقة من ليبيا، وترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لافتًا إلى أن وجوده فى بنغازى هو دعم لحكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المقبلة.
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