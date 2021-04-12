جورج فلويد جديد.. مظاهرات عارمة فى مينيابوليس بعد مقتل شاب أسود

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وقع الحادث قبل الساعة 2 عصرا بقليل عندما أوقف ضابط سيارة بسبب مخالفة مرورية مزعومة. وذكرت الشرطة أن السائق دخل السيارة مرة أخرى عندما حاول الضباط اعتقاله وقام أحد الضباط بإطلاق النار على الضحية وهو داونت رايت البالغ من العمر 20 عامًا وهو شاب أسود.

وقالت كاتى رايت والدة داونت رايت للصحفيين إنها كانت على الهاتف مع ابنها عندما وقعت المواجهة مع الشرطة. وفقًا لروايتها، فقد اتصل بها ابنها أثناء توقيفه حتى تجلب له التأمين على السيارة.

وقالت إنها سمعت الضباط يأمرون ابنها بالخروج من السيارة ثم "شجار" قبل وقت قصير من إغلاق الهاتف.

قالت: "بعد دقيقة، اتصلت وأجابت صديقته، التى كانت الراكب فى السيارة ، وقالت إنه أصيب بالرصاص، وكان ابنى يرقد بلا حياة".