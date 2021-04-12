زعيمة ميانمار تواجه تهمة جنائية جديدة

جدة - نرمين السيد - وحسب موقع روسيا اليوم، قال محامى سو تشى إنه "تم توجيه تهم لزعيمة ميانمار فى ست قضايا بالإجمال، خمس منها فى العاصمة نايبيداو وواحدة فى مدينة رانجون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية فى البلاد.
وتندرج التهمة الأكثر جدية التى تواجهها سو تشى ضمن قانون الأسرار الرسمية لميانمار.
وقال المحامى مين مين سو، إن الزعيمة الموضوعة رهن الإقامة الجبرية فى نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات والاحتجاجات التى تشهدها البلاد منذ شهرين.
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