جدة - نرمين السيد - قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، إن الطيران الحربى الروسى شن قصفًا على أوكار تنظيم داعش الإرهابى فى البادية السورية، وفى بادية الرقة، ومثلث "حلب، وحماة، والرقة".





وأكد المرصد السورى، مصرع 4 من تنظيم داعش الإرهابى فى الساعات الماضية، إثر قصف جوى روسى استهدف بادية حمص وبادية حماة الشرقية. وبحسب المرصد، ارتفع بذلك عدد قتلى تنظيم داعش جراء القصف الروسى إلى 34 قتيلاً، لافتًا إلى أن الطيران الحربى الروسى شن 455 غارة جوية منذ مطلع العام الجارى 2021، على حماة وحمص ودير الزور والرقة وحلب ضمن البادية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرصد: 450 غارة روسية ضد داعش فى البادية السورية منذ بداية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.