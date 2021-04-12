بارزانى والسفير الأمريكى يناقشان مخاطر الإرهاب فى العراق

جدة - نرمين السيد - ناقش الزعيم الكردى مسعود بارزانى، صباح اليوم الإثنين، بمنتجع بيرمام قرب أربيل، مخاطر الإرهاب فى العراق وسوريا، خلال استقباله السفير الأمريكى لدى العراق ماثيو تللر والوفد المرافق له.





وحسب بيان لمكتب بارزانى، تم تسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات السياسية فى العراق بحضور القنصل العام الأمريكى لدى أربيل، وتمت الإشادة بتمرير قانون الموازنة باعتباره خطوة إيجابية، وتم تبادل الآراء حول الحوار الاستراتيجى بين أمريكا والعراق و دور القوى السياسية فى إنجاحه. شهد الحوار الإشارة إلى مخاطر الإرهاب فى العراق وسوريا واتفق الطرفان على دعم القوى المعتدلة لاستتباب الأمن و الاستقرار، كما ناقشا العلاقات الأمريكية الكردستانية وسبل تعزيزها.

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