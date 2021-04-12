عزل رئيس شرطة مقديشو بعد منعه اجتماع للبرلمان

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس شرطة العاصمة الصومالية مقديشو، منع نواب البرلمان من الاجتماع، اليوم الإثنين، قائلاً إنه فعل ذلك لمنع أى تمديد لولاية الرئيس.

وكان رئيس شرطة العاصمة صادق عمر حسن، قال على الهواء مباشرة عبر قناة "يونيفرسال الصومال" التلفزيونية، إنه منع عقد جلسة البرلمان اليوم.