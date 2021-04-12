الاتحاد الأوروبى: نرفض أى محاولات ترمى إلى تقويض المحادثات النووية مع إيران

جدة - نرمين السيد - كما أعرب الاتحاد الأوروبى، عن رفضه أى محاولات ترمى إلى تقويض المحادثات النووية مع إيران فى فيينا.

وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء.

ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.