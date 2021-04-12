إيران: سنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50%

جدة - نرمين السيد - قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، إن "تخصيب اليورانيوم فى مفاعل نطنز لم يتوقف ومستمر بقوة"، مضيفا "سنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50% فى وقت قريب"، وفقا لما أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية.





وكانت إيران أعلنت، أمس الأحد، تعرض منشأة نطنز النووية إلى عمل إرهابى، استهدف شبكة توزيع الكهرباء فيها، فيما أشارت مصادر استخباراتية إسرائيلية إلى أن الضرر الذى تعرضت له نطنز، يعيد قدرات طهران النووية إلى الوراء. ووفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فإن "الهجوم ألحق أضرارًا جسيمة بأجهزة الطرد المركزى القديمة والجديدة على حد سواء"، فيما رجحت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية وقوف الموساد وراء هذه العملية.

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