خطف خمسة كهنة وراهبتين في هايتي

خطف خمسة كهنة وراهبتان كاثوليك بينهم فرنسيان أمس الأحد في هايتي، حسبما أعلن الناطق باسم مجلس أساقفة في البلاد الأب لودجيه مازيل.
وأوضح أن أفراد المجموعة خطفوا قبل ظهر الأحد في كراو دي بوكيه قرب العاصمة بور أو برنس "فيما كانوا متوجهين لحضور مراسم تسلم كاهن جديد" مهامه، مضيفا أن الخاطفين يطالبون بفدية قدرها مليون دولار.
وتضم المجموعة المخطوفة أربعة كهنة وراهبة من هايتي وفرنسيين اثنين هما راهبة وكاهن.
وتشتبه الشرطة في أن عصابة "400 ماووزو" المسلحة الناشطة في المنطقة تقف وراء عملية الخطف.
وشهدت عمليات الخطف في مقابل فدية ارتفاعا في الأشهر الأخيرة في بور أو برنس وفي مناطق أخرى من البلاد ما يؤشر إلى هيمنة متزايدة للعصابات المسلحة على البلاد.
وكانت السلطة التنفيذية في هايتي أعلنت في مارس حالة الطوارئ في بعض أحياء العاصمة ومنطقة أخرى "لإعادة بسط سلطة الدولة" في مناطق تسيطر عليها عصابات مسلحة.
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