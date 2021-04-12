موعد صرف مقطوعة الإجتماعي 1442 برقم الهوية وشروط التفديم فيها

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي في الفترة الحالية حاصة مع بداية العام الجديد 2021م حيث ينتظر الآلاف من مستفيدي الضمان الإجتماعي المبالغ المادية التي تقوم بصرفها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية سنوياً من خلال برنامج المساعدة المقطوعة الذي يساعد الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الحال على التصدى للظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في الفترة الأخيرة التي قامت بها الحكومة السعودية بالعديد من الإجراءات الإصلاحية في القطاع الإقتصادي داخل المملكة والذي أثر بدوره على الظروف المعيشية داخل المجتمع السعودي وغلاء الأسعار بشكل كبير مما أثر على نوعية حياة أغلب الطبقة المتوسطة ومن هنا جاء دور برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي في مساعدة هذه الأسر على العيش بحياة كريمة بعيداً عن العوز، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” الموعد الرسمي لنزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

استطاعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن تمد يد العون لملايين المواطنين السعوديين ممن يصنفوا ضمن الطبقة المتوسطة التي تحتاج دائماً إلى رعاية الوزارة، ولهذا أطلقت الوزارة برنامج المساعدة المقطوعة لمساعدة هذه الفئات ولكن بشروط محددة لا بد من انطباقها في كل مواطن متقدم لها، ونوضح لكم كافة الشروط اللازمة كالتالي:

أولاً لا بد أن بكون المواطن سعودي الجنسية.

ثانياً لا بد أن يكون عمره 35 عام فيما فوق.

ثالثاً لا تكون بحوزته أي سجلات تجارية.

موعد صرف المقطوعة

انتشرت الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموعد صرف المساعدة المقطوعة على العديد من مواقع التواصل الإجتماعي وحتى الآن لم تُصرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديد الموعد الرسمي لنزول المساعدات فهي الجهة المخول لها تحديد الموعد، ووسنوضح لكم الموعد فور الإعلان عنه بشكل رسمي.