الآن للقطاع العام والخاص أطلب تمويل حتي 200 ألف ريال بأقل راتب وبدون كفيل من اليسر للتمويل الشخصي بالمملكة

تمويل شخصي من غير البنوك من أهم أنواع القروض التي يتم البحث عنها بعيداً من قروض البنوك التي تحتاج إلى وقت طويل، وتعد شركة اليسر للإجارة والتمويل الشخصي هي أحد أهم الشركات التمويلية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بتقديم يد المساعدة لجميع المواطنين السعوديين الذي يرغبون في الحصول علي تمويل شخصي ولكن بشروط تناسب الدخل الشهري الخاص بهم، وتقدم شركة اليسر التمويل الشخصي لجميع المواطنين السعوديين بتمويل مالي حسب رغبة العميل ولكن بحد أقصي 200 ألف ريال سعودي، وتقدم شركة اليسر جميع التمويلات بتوافق تعاليم الدين الإسلامي، ويثق جميع العملاء في تمويلات شركة اليسر بسبب خضوعها لمؤسسة النقد العربي السعودي التي تتولي الأشراف علي صرف جميع المبالغ النقدية لجميع العملاء، وسوف نوضح لكم شروط صرف تمويل شخصي من غير البنوك من شركة اليسر للإجارة والتمويل لجميع المواطنين.

يوجد تمويل شخصي من غير البنوك من اليسر يصل إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي.

يوجد تمويل نقدي أخر يصل إلى 100 ألف ريال سعودي في حالة عدم وجود كفيل.

يتم سداد أقساط أي تمويل نقدي علي فترة 3 سنوات.

يتم صرف التمويل لجميع القطاعات العاملة سواء حكومي أو خاص.

جميع المبالغ بتوافق أحكام الشريعة الإسلامية.

يوجد صرف تمويل نقدي للمتقاعدين أيضاً بالمملكة من اليسر للتمويل.

تحصيل هامش ربح تنافسي مميز لجميع المبالغ النقدية.

يجب أن يحمل العميل الجنسية السعودية فقط.

راتب العميل يجب ألا يقل عن 6000 الآف ريال سعودي فقط.

أن يكون قد قضي العميل فترة ستة شهور علي الأقل في أي عمل.

سن العميل يجب ألا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يمكن صرف تمويل للمتقاعدين ولكن بشرط ألا يتعدى سن 70 سنة.

يجب علي العاملين بالقطاع الخاص إحضار خطاب رسمي من الغرفة التجارية بالراتب الذي يتم الحصول عليه.

يجب أن تكون الهوية الوطنية للمواطنين الراغبين في التمويل سارية الصلاحية.

إحضار نموذج استقطاع خاص للمتقاعدين الراغبين في التمويل.

مزايا التمويل من شركة اليسر للتمويل الشخصي للسعوديينشروط صرف مبالغ التمويل من شركة اليسر للتمويل الشخصيرابط طلب التمويل الشخصي إلكترونياً من شركة اليسر للتمويل

وفرت شركة اليسر للإيجار والتمويل المالي رابط إلكتروني لطلب تمويل شخصي من غير البنوك بأي مبلغ تمويل سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو للمتقاعدين، ويكون ذلك من خلال الدخول علي الرابط التالي: تمويل نقدي، ثم يتم استكمال التسجيل وملي البيانات الشخصية.