إيداع حساب المواطن للدفعة 41 لشهر أبريل 2021

إيداع حساب المواطن للدفعة 41 لشهر أبريل للعام الحالي 2021 ميلادي حيث اعلن برنامج حساب المواطن عن إيداع الدفعة 41 من حساب المواطن والتي قدت ب1.9 مليار ريال سعودي والتي تم صرفها لنحو 10.4 مليون مواطن سعودي مستفيد من الدعم المالي المقدم من البرنامج كما شمل الإيداع الاتباع والمستحقين لمن شملهم الدعم وسوف نتعرف سويا علي تفاصيل الدفعة 41 وإجمالي التعويضات التي صرفها البرنامج حيث كثرت الأسئلة في الآونة الأخيرة عن موعد إيداع حساب المواطن ومتي سوف ينزل.

إيداع حساب المواطن للدفعة 41

هذا وقد اعلن المسؤول عن برنامج حساب المواطن والمتحدث الرسمي باسم البرنامج سلطان القحطاني انه بلغ أجمالي ما تم دفعة من دفعات متتالية علي مدار سنوات منذ تدشين البرنامج نحو 94 مليار ريال سعودي وشمل هذا المبلغ كل من له الحق في الاستفادة من الدعم المالي من مستفيدين واتباع ومستحقين للدعم ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم والارتقاء بالمستوي المعيشي لهذه الأسر محدودي ومتوسطة الدخل.

حاسبة حساب المواطن

وقد وضح سلطان القحطاني المتحدث الرسمي باسم البرنامج بانه يمكن لكل مواطن حساب مبلغ الدعم المالي من البرنامج عن طريق حاسبة حساب المواطن الموجودة علي الموقع الرسمي للبرنامج ومعرفة كل التفاصيل عن دفعاته الماضية والمصروفة حديثا ومتابعة كل ما هو جديد في الحساب.

موعد إيداع حساب المواطن

وقد أوضح البرنامج بتذكير المواطنين السعوديين بأنة من اهم شروط الأهلية والاستحقاق أن يكون المتقدم علي طلب الانضمام لبرنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج أن يكون من أب وأم سعوديين وان يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية ولم يقيم خارجها لأكثر من ثلاثة شهور في نفس العام ذاته كما يتم استثناء الابن والابنة وزوجة الابن من شرط الجنسية وحاملي بطاقات التنقل داخل حدود المملكة.

شروط حساب المواطن

واستكمالا للشروط الموضوع من قبل البرنامج شدد المسؤولين علي البرنامج انه من ضمن الشروط عدم تواجد المتقدم في أي من السجون أو دور الإيواء في المملكة السعودية وألا يكون متهم بأي قضايا ولم تسجل علية أي مخالفات وان يكون جميع البيانات المقدمة من طرفة مطابقة تماما لما هو في السجلات الحكومية السعودية وتم كتابة جميع البيانات الخاصة به بشكل صحيح.