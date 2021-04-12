مواصفات وسعر سامسونج Galaxy S21 FE أرخص هاتف رائد

هاتف سامسونج Galaxy S21 FE يخطف الأنظار مع تسريب الصور الأولى له، إيذالنًا باقتراب إطلاقه قريبًا من قِبل الشركة الكورية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، مستهدفة من ورائه تحقيق نسب مبيعات كبيرة في ظل حالة الركود التي تضرب الأسواق بسبب أزمة كورونا، لذا من المتوقع أن يكون الهاتف أرخص جوال رائد في 2021 بمواصفات كاملة وحديثة، وسيبرز نتوء الكاميرا الخلفية مباشرة من اللوحة الخلفية، بخلاف النوتش الخاص بالكاميرا السيلفى، ووضعية كاميرات معدلة أكثر دقة في التقاط الصور على غرار جودة التصوير السينمائي بقدرات فائقة.

أبرز مواصفات سامسونج Galaxy S21 FE

أما عن أهم ما يميز هاتف سامسونج Galaxy S21 FE الجديد، فيمتلِك ظهر زجاجي أصغر قليلًا وأنحف من حيث الحجم، مزودًا بشاشة من نوع سوبر أموليد Full HD +، بقياس 6.5 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتز في الثانية، وتبلغ دقة شاشته بعرض 1080 في 2400 بيكسل، يتوسطُها ثقب للكاميرا الأمامية، كما يأتي بمعالج من نوع Exynos 2100، ويعمل على شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، مع كامل المستشعرات الأساسية.

بطارية ضخمة وذاكرة وصول عشوائي أكبر

كما يتميز جوال جالكسي إس 21 إف إي، بأنه مزودًا ببطارية ضخمة بقوة 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات، بينما يأتي مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي رام بقدرتين مختلفتين تبلغ سعتهما على التوالي 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بـ سعتي 128 أو 256 جيجابايت، إلا أنه لن يجلب معه الشاحن المرفق بالصندوق، وسيتم طرحه بتشكيلة رائعة من الألوان الشيقة والجذابة مثل المُوف والبرتقالي والأسود والسماوي.

السعر المتوقع لـ Galaxy S21 FE

وكشفت التسريبات الخاصة بالموبايل الجديد، بان سعره كما أوضحنا عاليه أنه من المتوقع ان يكون أرخص هاتف رائد بالأسواق، حيث سيبلغ متوسط سعره ما يقارب الـ 780 دولار أمريكي وما يعادله من العملات المحلية لكل دولة، مع العلم أن سعر موبايل Galaxy S21+ الشهير يبلغ 1100 دولار، ما يعني أن سعره بالعملة المحلية قد يصل إلى 12 ألف جنيه مصري تقريبًا.