أخبار اليمن : الأرصاد: أمطار متفاوتة وارتفاع درجات الحرارة بعدة محافظات

الأرصاد: أمطار متفاوتة وارتفاع درجات الحرارة بعدة محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد على اجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وارتفاع في درجات الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية وأجزاء من المحافظات الساحلية خلال ال24 ساعة القادمة .

وأفاد المركز في نشرته الجوية نسخة منها بأن امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد ستهطل على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى تعز جنوباً في فترتي الظهيرة والمساء.

وأشار الى ارتفاع في درجات الحرارة خاصة على الصحاري والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت ، شبوة،مأرب ، الجوف وأجزاء من المحافظات الساحلية وقد تصل لأكثر من 37 درجة مئوية .

ودعا المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في بطون الأودية أثناء وبعد هطول الامطار؛منبهاً من الارتفاع في درجات الحرارة وأشعة الشمس اللافحة

في الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية و الساحلية .

