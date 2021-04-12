أخبار اليمن : خروقات قوى العدوان متواصلة في الحديدة

خروقات قوى العدوان متواصلة في الحديدةواصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن وأصيبت امرأة وطفلة بنيران العدو ومرتزقته في محافظتي صعدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 177 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وإلقاء قنبلتين من طائرة تجسسية على كيلو 16 .

وأكد المصدر استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي قبالة منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة.

وأصيبت طفلة وامرأة بقصف لمرتزقة العدوان استهدف منزل المواطن بكيري خلوفة في قرية بني بجره عزلة ربوع مطوله مديرية عبس في محافظة حجة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة مأرب، غارة على مديرية رحبة، وغارتين على مديرية مدغل و 14 غارة على مديرية صرواح.

وأشار إلى أن الطيران استهدف بثلاث غارات منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وشن أربع غارات على مديرية السوادية بمحافظة البيضاء.

