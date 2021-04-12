أخبار اليمن : القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية ناحجة في العمق السعودي

القوات المسلحة اليمنية تعلن عن عملية ناحجة في العمق السعوديأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية الثلاثين من شعبان في العمق السعودي رداً على تصعيد العدوان وحصاره الظالم.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن عملية الثلاثين من شعبان نٌفذت بـ 17 طائرة مسيرة وصاروخاً باليستياً.

وأشارت إلى أنه تم استهداف مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والحبيل بعشر طائرات مسيرة نوع صماد 3، ومواقع عسكرية حساسة في منطقتي خميس مشيط وجيزان بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف k2 وصاروخين بالستيين نوع بدر1.

وذكر بيان القوات المسلحة أن العملية استمرت من مساء أمس حتى فجر اليوم الاثنين .. مؤكداً أن العملية حققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها مستمرة ومتصاعدة طالما استمر العدوان والحصار على الشعب اليمني.