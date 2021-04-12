ألمانيا: التطورات فى إيران غير إيجابية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، اليوم الإثنين، من أن التطورات الأخيرة فى منشأة نطنز النووية الإيرانية غير إيجابية للمحادثات النووية الجارية الرامية لإحياء الاتفاق على برنامج طهران النووى.





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