الحشد الشعبى العراقى يحبط تسللا لـ داعش فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول استخبارات اللواء 41 بالحشد أبو على الموسوى - إن "قوات اللواء تمكنت من إحباط محاولة تسلل مجموعة من عناصر داعش إلى منطقة السعلوه جنوب مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين". وأضاف الموسوى أن "اللواء اشتبك مع عناصر داعش، وأجبرهم على الانسحاب باتجاه جزيرة صلاح الدين، بعد رصدهم عبر الكاميرات الحرارية ".

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