عاجل.. حريق هائل فى مصنع تاريخى بسان بطرسبرج الروسية

جدة - نرمين السيد - اندلع حريق هائل، اليوم الإثنين، فى مصنع تاريخى بمدينة سان بطرسبرج، ثانى أكبر مدن روسيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".





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