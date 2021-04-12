عاجل.. لافروف: ندعم حل أزمة سد النهضة عبر الحوار الثلاثى 

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن هناك ارتياح كبير لتطور العلاقات الثنائية مع مصر والتعاون المتبادل، مؤكدا أنه تم اليوم التباحث وتحليل الوضع الراهن فى كافة المجالات كما تم متابعة سير تنفيذ المشاريع المشتركة كمحطة الضبعة النووية والمنطقة الاقتصادية ومجال تطوير البنية التحتية للنقل.





كما أكد لافروف ترحيبه بتطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل على أمل ألا يتم تهميش القضية الفلسطينية، كما أكد ارتياح روسيا بالتطورات حيال الملف الليبى، وأكد أن روسيا مهتمة بالتسوية حيال ملف سد النهضة عبر الحوار الثلاثى مع خلق ظروف جيدة لهذا التفاوض، مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه الدعوة لروسيا بلعب دور الوساطة بخلاف ما حدث مع بعض المنظمات الدولية، ولكننا اقترحنا مساعدة فنية وتقنية. وأضاف لافروف، أن هناك قمة جديدة بين مصر وروسيا العام المقبل، وتم مناقشة تحضيرات لهذة الفاعلية.

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