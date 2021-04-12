عاجل.. لافروف: روسيا معنية بحل أزمة سد النهضة ولدينا رؤية مشتركة مع مصر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "العربية" فى أنباء عاجلة، أكد لافروف على الرؤية المشتركة بين مصر وروسيا بشأن القضايا الإقليمية والدولية، معربًا عن ارتياح موسكو إزاء التطورات السياسية فى ليبيا، وكذلك التوافق مع مصر بشأن الحفاظ على سيادة ووحدة سوريا.

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