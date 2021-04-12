موعد السحور في رمضان 2021، نوضح إليكم مواعيد الفطار والسحور واذان الفجر واهم الأطعمة التي يجب عليك تناولها في وجبتي السحور والفطار كي حتي لا تشعر بعملية الإرهاق والتعب الذي يعاني منه الكثيرون في شهر رمضان الكريم، فمنا من يشعر بعد التركيز نتيجة التعود على وجبة الإفطار في الصباح وتناول كوب من الشاي والقهوة ومع تغير تلك العادات والصيام لساعات طويلة متواصلة تظهر بعض التعب علي البعض لذا سنوضح لكم السحر الذي يجعلك تقبل علي الصيام دون تعب أو إرهاق مع موعد السحور في رمضان 2021م.

أوضح دار الإفتاء أمس أن يوم الإثنين الموافق الثاني عشر من شهر أبريل 2021 هو آخر أيام شهر شعبان 1442م، والثلاثاء اول ايام شهر رمضان المبارك، تعد الكثيرون في معظم بلاد العالم الإسلامي تناول وجبة السحور في قبل موعد أذان الفجر بدقائق، وإليك وجبات سحرية للسحور في رمضان، وهذا موعد السحور في مصر والسعودية:

موعد السحور في السعودية يبدأ في تمام الساعة 3.45 فجراً.

يبدأ في تمام الساعة 3.45 فجراً. موعد السحور في مصر يبدأ في تمام الساعة 4 فجراً.

موعد الإفطار في شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية يبدأ في تمام الساعة السادسة وثلاثة وعشرين دقيقة 6.23.

بالمملكة العربية السعودية يبدأ في تمام الساعة السادسة وثلاثة وعشرين دقيقة 6.23. موعد الإفطار في مصر يبدأ في تمام الساعة 6.21 دقيقة.

وعلي كل مدينة مراجعة فروق التوقيت المحلي لها.

يعد السر الأعظم في تناول وجبة السحور هو تجنبك الحلويات بكثرة وكذلك المخللات والمقليات مثل البطاطس أو الطعمية لأنها تجعلك تشعر بالعطش والجوع أيضاً في نهار شهر رمضان الكريم، كل ما عليك هو أن تتناول الخضروات الطازجة مثل الطماطم والخيار وكذلك شرب الماء ما بين المغرب والفجر على اكثر من مرة وإليك أفضل أطعمة تمنع الجوع والعطش في رمضان، وخاصة في وجبة السحور والتي تعد من أهم الوجبات التي تساعد جسمك لتحمل مشقت الصيام، تسحروا فإن السحور بركة.

وصلنا إلي الختام في موعد السحور في رمضان 2021 واسرار وجبة السحور التي تمنع عنك الجوع والعطش.