أخبار اليمن : الوهباني يعزي عبد العزيز السبئي في وفاة والدته

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الوهباني يعزي عبد العزيز السبئي في وفاة والدته

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى عبد العزيز السبئي وجميع إخوانه في وفاة والدتهم. الوهباني يعزي عبد العزيز السبئي في وفاة والدتهبعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى عبد العزيز السبئي وجميع إخوانه في وفاة والدتهم. وفي البرقية ، عبّر الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام ، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية لعبد العزيز واخوانه وكافة أفراد الاسرة بهذا المصاب الجلل. سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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