أخبار اليمن : جابر الوهباني يعزي في وفاة الشيخ المنصوري

جابر الوهباني يعزي في وفاة الشيخ المنصوري
بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناصر بن ناصر المنصوري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية - مسئول الشباب بفرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة البيضاء وإخوانه وكافة ال المنصوري بمديرية الشرية بمحافظة البيضاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر محمد المنصوري بعد مسيرة عطاء حافلة في خدمة الوطن.
وفي برقية العزاء ، عبّر الامين العام المساعد للمؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل..
سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
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