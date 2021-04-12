القبض على 20 من مهربى المهاجرين بين المغرب وإسبانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الإثنين، اعتقال 20 شخصًا متورطين فى تهريب مهاجرين على متن زوارق بين المغرب وإسبانيا، ضمن شبكة مسؤولة عن غرق مجموعة من المهاجرين فى فبراير الماضى، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص حينذاك.





وفى بيان لها، قالت الشرطة الإسبانية، إن الشبكة تنقل ضحاياها وغالبيتهم مغربيات وقصر، إلى سبتة الجيب الإسبانى على الساحل الشمالى للمغرب، وعلى بعد بضعة كيلومترات من السواحل الجنوبية الإسبانية. وأضافت، أنه بعد ذلك يستقل المهاجرون قوارب تتراوح قدرتها الاستيعابية بين 7 و10 أشخاص، للوصول إلى شبه الجزيرة الايبيرية، مقابل 2.500 يورو، حسبما نقلت "فرانس برس". وبحسب الوكالة، تم العثور على 5 بنادق والكثير من الذخيرة و3 قوارب وأموال، أثناء العملية التى شارك فيها 150 شرطيًا وعناصر من الشرطة الأوروبية "يوروبول".

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