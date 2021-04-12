يوروبول: الجريمة المنظمة تهدد مواطنى الاتحاد الأوروبى

وقالت الشرطة الأوروبية فى تحليل للجريمة المنظمة، والذى تم عرضه فى لشبونة اليوم، إن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل فى استغلال المجرمين أيضًا وباء كورونا، وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأجل.
وأضاف تقرير يوروبول، أن الوضع يوفر "ظروفًا مثالية للمجرمين لاستهداف المواطنين والشركات والهيئات العامة"، لافتًا إلى أن 70% من العصابات والشبكات تنشط فى 3 دول على الأقل من دول الاتحاد الأوروبى.
كما حذر التقرير من أن أكثر من 40% من العصابات تنشط فى تهريب المخدرات، وهو أكبر نشاط إجرامى فى الاتحاد الأوروبى، إذ يُظهر التحليل درجة عالية من التنظيم المهنى للعصابات، ومدى ارتباط عالم الجريمة بالجوانب القانونية للحياة.
ولفت التقرير فى هذا الصدد إلى عمليات غسل الأموال المنظمة الت تتم بشكل احترافى بعد إنشاء عالم موازى لعالم الجريمة، ما يهدد الاقتصادات الأوروبية.
واعتبر تقرير الشرطة الأوروبية أن عالم الجريمة منظم، مثله فى ذلك مثل مؤسسات الأعمال، وبمستويات إدارية مختلفة، موضحًا أن أكثر من 80% من الشبكات استخدمت هياكل تجارية قانونية، واستغلت أكثر من 60% من العصابات الفساد وسيلة لتعزيز أعمالها.
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