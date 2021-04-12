جدة - نرمين السيد - وقال وزير الطاقة الإسرائيلى الذى يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، يوفال شتاينيتس "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".
وأضاف فى بيان "لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء (موقف وطنى) وبهذا، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".
وحذر الوزير الإسرائيلى من أنه "بطبيعة الحال، أى خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".
وكان وزير الأشغال العامة والنقل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن اليوم، توقيع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تحذر لبنان من اتخاذ إجراءات أحادية حول ترسيم الحدود البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.