إسرائيل تحذر لبنان من اتخاذ إجراءات أحادية حول ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الطاقة الإسرائيلى الذى يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، يوفال شتاينيتس "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات بدلا من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها".

وأضاف فى بيان "لأسفنا الشديد، هذه ليست المرة الأولى على مدار الـ20 عاما الماضية حين يغير اللبنانيون خرائطهم البحرية لأغراض دعائية ولإبداء (موقف وطنى) وبهذا، هم يعرقلون أنفسهم مرة تلو الأخرى".

وحذر الوزير الإسرائيلى من أنه "بطبيعة الحال، أى خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل فى حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن اليوم، توقيع مرسوم لتعديل المرسوم رقم 6433، المتعلق بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة جنوب لبنان.