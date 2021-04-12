البرلمان العربى يتحرك ضد حملة استهداف الدول العربية بشأن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - تبنى البرلمان العربى، مشروع قرار يدين الحملة الممنهجة البغيضة التى تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، بعد أن تم الإطلاع على الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالبرلمان العربى، وتقرير المرصد العربى لحقوق الإنسان فى هذا الشأن.





وشدد البرلمان العربى فى جلسته الرابعة لدور الانعقاد الأول للفصل التشريعى الثالث والتى عقدت بمقر جامعة الدول العربية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومى فى بيانه الختامى الذى تلاه رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العربى النائب علوى الباشا، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للحملة الممنهجة البغيضة التى تتضمن اتهامات باطلة حول حالة حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، رافضًا جملة وتفصيلاً كل ما ورد فى التقارير التى صدرت مؤخرًا عن منظمة هيومن رايتس ووتش حول الأوضاع فى سيناء وبيان منظمة العفو الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان فى مملكة البحرين وقرارات البرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى كل من الجزائر ومصر والبحرين، وبيان بعض الدول فى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأدان البرلمان العربى فى جلسته، ما تضمنته هذه القرارات والتقارير والبيانات من أكاذيب وادعاءات لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية، كما أدان النهج المغلوط والمشبوه الذى تبنته هذه الدول والمنظمات فى تناولها لحالات حقوق الإنسان فى بعض الدول العربية، مشددًا على أن هذه البيانات والتقارير والقرارات تمثل تدخلاً سافرًا وغير مقبول فى الشؤون الداخلية للدول العربية، كما تمثل تعديًا غير مقبول على أعمال سلطات القضاء فى الدول العربية المعنية، مؤكدًا أن تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان هو أكبر انتهاك يمكن أن تتعرض له حقوق الإنسان بشكل عام.

كما دعا البرلمان العربى فى مشروع قراره، البرلمان الأوروبى إلى احترام سيادة الدول العربية ومتطلبات الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والأوروبية، وتوجيه جهوده فى التعامل مع قضايا حقوق الإنسان التى تدخل فى نطاق اختصاصه وولايته الإقليمية، بعيدًا عن التدخل فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبًا المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالالتزام بالضوابط المهنية والمعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى تقييم حالات حقوق الإنسان، ودعوتها إلى التواصل المباشر مع الجهات المعنية فى الدول العربية للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.